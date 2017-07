Hotel Pannonia Tower geht in die Breite

Burgenlands höchstes Gebäude, das Hotel Pannonia Tower in Parndorf mit knapp 50 Metern, wird ausgebaut. Das Hotel bekommt 83 neue Zimmer und neue Seminarräume. Insgesamt sieben Millionen Euro werden in den Ausbau investiert.

Das Pannonia Tower Hotel wächst allerdings nicht in die Höhe, sondern in die Breite: nämlich 25 Meter in beide Richtungen. Ursprünglich hätte der Hotel-Turm ja um 30 Meter höher werden sollen, nach Protesten von Umweltschützern nahm man aber von diesen hochfliegenden Plänen Abstand.

Hotel Pannonia Tower

Nach dem Umbau werde es genau 200 Zimmer im Hotel geben, sagte Hotel-Manager Csongor Köver. Die Seminarkapazität werde von derzeit 400 auf 800 Quadratmeter verdoppelt. Die sieben Millionen Euro für den Umbau kommen von einer Investorengruppe.

Hotel für Gästeandrang derzeit oft zu klein

Der Ausbau sei dringend notwendig, so Köver. Die Gäste kämen wegen des Neusiedler Sees und der Radwege, um zu shoppen, um eine Konferenz zu besuchen oder um Geschäftstermine wahrzunehmen. Da man derzeit aber nur 117 Zimmer habe, stoße man sehr oft an Grenzen und daher die Ausbaupläne.

Gebaut wird bei laufendem Betrieb. Da man die Seitenteile erweitere, werde es zu keinen großen Komplikationen im operativen Bereich kommen, so Köver. Erst in der Schlussphase werde das schon bestehende Gebäude durchbrochen. Baubeginn ist im Frühjahr 2016. Ein Jahr später soll der Ausbau abgeschlossen sein.