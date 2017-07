Mehr als 800 Jungfeuerwehrleute im Wettkampf

Dieses Wochenende ist in Stegersbach der 42. Landesfeuerwehrjugendleistungsbewerb über die Bühne gegangen. Dabei ging die Feuerwehrjugend aus Weiden am See als Doppelsieger hervor.

Insgesamt 820 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Jugendfeuerwehren aus dem ganzen Land stellten sich beim 42. Burgenländischen Landesfeuerwehrjugendleistungsbewerb in Stegersbach (Bezirk Güssing) im direkten Wettkampf gegeneinander der sportlichen Herausforderung. 120 Bewerbsgruppen haben daran teilgenommen.

Landesfeuerwehrverband Burgenland/Hahnenkamp

Verchromte Kübelspritze als Wanderpokal

Am Ende ging der Sieg in beiden Bewerbskategorien nach Weiden am See (Bezirk Neusiedl am See). Die Feuerwehrjugendgruppe, bestehend aus drei Mädchen und sechs Burschen, war nicht zu schlagen und holte sich so den Doppellandessieg.

Landesfeuerwehrverband Burgenland/Hahnenkamp

Für die Tagesbestleistungen in den Jahren 2015 bis 2017 erhielt die Gruppe auch einen Wanderpokal, eine verchromte Kübelspritze, die nun in das Eigentum der Feuerwehrjugend Weiden am See übergeht. Auf Platz zwei in den jeweiligen Bewerben landeten die Gruppe Draßmarkt/Oberrabnitz/Weingraben 1 sowie die Gruppe Neckenmarkt 1.

Landesfeuerwehrverband Burgenland/Hahnenkamp

Tagessieg geht nach Neckenmarkt

Den Tagessieg beim Feuerwehrjugendcup 2017, ein Parallelbewerb, bei dem sich die neun schnellsten Gruppen gegenüber stehen, holte sich die Feuerwehrjugendgruppe aus Neckenmarkt.

Der Leistungsbewerb wird nach international festgelegten, einheitlichen Bestimmungen durchgeführt. Der Bewerb besteht aus einer Feuerwehrhindernisübung, bei der unter anderem eine 60 Meter lange Schlauchleitung gelegt werden muss und einem 400 Meter langen Staffellauf, bei dem ebenfalls Hindernisse überwunden werden müssen.

Link:

Landesfeuerwehrverband Burgenland