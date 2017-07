Mehrere Kitesurfer bei Sturm verunglückt

Gleich mehrere Kitesurfer sind am Samstagnachmittag bei einem Sturm am Neusiedler See bei Podersdorf verunglückt. Zwei Freizeitsportler mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Samstagnachmittag herrschten vor Podersdorf (Bezirk Neusiedl am See) an sich gute Bedingungen für die Kitesurfer. Laut Polizeiangaben dürften sich daher zu diesem Zeitpunkt mehrere hundert Wassersportler rund um den Strandbereich aufgehalten haben. Gegen 15.00 Uhr schlug das Wetter aber schlagartig um. Aus Richtung Nordwest war ein Sturm aufgekommen. Die Windböen erreichten nach Polizeiangaben eine Stärke von fünf bis sechs Beaufort, also bis zu 50 Stundenkilometer.

Kitesurfer schlägt am Campingplatz auf

Ein 55-jähriger Kitesurfer verlor dabei die Kontrolle über sein Sportgerät. Er wurde in Strandnähe in die Luft geschleudert und schlug danach etwa 30-Meter vom Südstrand entfernt auf einem Campingplatz auf. Der Mann zog sich dabei Verletzungen zu und musste nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Auch eine 27-jährige Frau konnte ihren Kiteschirm nicht mehr kontrollieren. Im Bereich des Nordstrandes wurde sie ebenfalls von einer Sturmböe erfasst und landete dann in einer Wiese. Die Verletzte musste mit dem Notarzthubschrauber in ein Spital geflogen werden.

40-jähriger Kitesurfer gerettet

Zwischen Breitenbrunn und Purbach (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) konnte die Polizeibootstreife Podersdorf zudem einen 40-jährigen Kitesurfer bergen. Den Mann hatten auf der Strecke aufgrund des starken Windes die Kräfte verlassen. Er konnte sich nicht mehr selbst an Land retten. Die Polizei brachte ihn unbeschadet samt Ausrüstung an Land.

