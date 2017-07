Zwei Jahre rot-blaue Regierung

Die Regierungsparteien ziehen nach zwei Jahren eine erfolgreiche Bilanz. Die Arbeit in der Regierung und im Landtag wird als harmonisch und respektvoll bezeichnet. SPÖ und FPÖ wollen das Burgenland bis 2020 zukunftsfit machen.

Vom EU Beitritt im Jahr 1995 hat das Burgenland besonders profitiert. Bis 2020 werden in Summe 1,3 Milliarden Euro an Förderungen ins Land fließen. Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) will nun gemeinsam mit dem FPÖ das Burgenland für die Zeit danach vorbereiten: „Wir müssen das Land für eine weitere Periode fit machen, die von weniger Subventionen und EU-Mitteln geprägt sein wird.“

Reform zur effizienteren und schlankeren Verwaltung

Unter anderem soll durch eine große Reform das Burgenland effizienter und schlanker verwaltet werden, aber nicht um des Sparens Willen, wie Niessl sagte: „Sondern um eine hohe Investitionsquote im Land auch zu haben, um Gelde so einzusetzen, dass sie dem Wirtschaftsstandort, der Bildung, dem Sozial- und Gesundheitsbereich zugute kommen.“

„Harmonisch und erfolgreiche Zusammenarbeit“

Die zweijährige Zusammenarbeit bezeichneten SPÖ und FPÖ als harmonisch und erfolgreich. Auch bei konträren Ansichten und Themen, wie Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) sagte: „Als ich zum Beispiel von der berittenen Polizei oder Einheit gesprochen habe, hat auch der Landeshauptmann gesagt, dass wir uns das einmal anschauen. Da kann man erkennen, dass man ein Thema nicht sofort wegwirft.“

Die Freiheitlichen sehen die rot-blaue Koalition als „Vorbildwirkung“ auch für den Bund. SPÖ und FPÖ genehmigen sich keine Sommerpause und wollen sich bis Herbst dem Thema Bürokratie-Abbau widmen.