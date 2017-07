Anschlag auf Pfarrer vermutet

Der Pfarrer der Gemeinde Großwarasdorf soll vor zwei Wochen Opfer eines Anschlags geworden sein. Wie die Tageszeitung „Kurier“ berichtete, soll in die Lüftung seines Autos eine ätzende Substanz eingebracht worden sein.

Der Vorfall soll sich nach einer Messe in Kroatisch Gerersdorf (Gemeinde Nikitsch, Bezirk Oberpullendorf) ereignet haben. Dem Pater soll nach dem Losfahren mit dem Auto übel geworden sein, er habe einen Arzt aufsuchen müssen, heißt es in dem Bericht. Die Polizei und das Landeskriminalamt würden in der Sache ermitteln.

Immer wieder Proteste und Aufruhr

In Großwarasdorf ist es nach der Abberufung des früheren Priesters immer wieder zu Protesten gekommen. Die Mitglieder der Pfarrgemeinde wollten den Verbleib des früheren Priesters erwirken. Der ehemalige Pfarrmoderator von Großwarasdorf, Nebersdorf und Langental, Ivan Jelic, nahm damals in einem Abschiedsbrief zu seiner Abberufung Stellung.

Unter anderem schrieb Jelic, dass es aus seiner Sicht keinen Grund für seine Abberufung gegeben habe und dass die Entscheidung unkorrekt und ungerecht gewesen sei. Doch Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics setzte die Abberufung durch. Im September 2014 wurde der Diözesanbischof bei einem Besuch im Pfarrhof eingesperrt - mehr dazu in Bischof in Pfarrhof eingesperrt.

Im Sommer 2016 legten dann alle Mitglieder des Pfarrgemeinderates ihre Funktionen zurück. Laut einem offenen Brief an die Kirchengemeinde warfen die Mitglieder des Pfarrgemeinderates dem neu ernannten Pfarrer vor, nicht mit dem Pfarrgemeinderat zusammenarbeiten zu wollen.

Gemeinde kommt nicht zur Ruhe

Wie der jüngste Vorfall zeigt, hat sich die Lage in Großwarasdorf auch ein Jahr später nicht beruhigt. Einige Mitglieder der Pfarrgemeinde konnten sich noch immer nicht mit der Abberufung von Jelic abfinden und wettern gegen den neuen Pfarrer. Ob es zu kriminellen Handlungen gekommen ist, ermittelt das Landeskriminalamt. Polizeistreifen an Sonntagen in der Nähe der Kirche und des Pfarrhofs sind ebenso ein Resultat der Auseinandersetzung.