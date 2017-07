Schwere Unwetter im Südburgenland

Zum Teil schwere Unwetter sind am Mittwochabend im Südburgenland niedergegangen. Die Feuerwehren mussten zu Pumparbeiten ausrücken und Bäume von der Straße entfernen.

In Markt Allhau und Wiesfleck waren Bäume umgestürzt und blockierten Straßen. In Kemeten verwandelte starker Hagel das Ortsbild fast in eine Winterlandschaft, wie Elmar Supper twitterte. Die Feuerwehr Kemeten musste zu Pumparbeiten ausrücken und ein Auto bergen, das wegen des Unwetters von der Straße abgekommen war.

Ich hol jetzt dann die Schneeschaufel... pic.twitter.com/AAFUZPQKTD — Elmar Supper (@SupperElmar) 5. Juli 2017

Sturmwarnung für Neusiedler See

Für den Neusiedler See wurde am Mittwochabend eine Sturmwarnung ausgesprochen. Segler und Badegäste sollten sich ans sicher Ufer begeben.

