Erneut Wolf gesichtet

Im Nordburgenland ist erneut ein Wolf gesichtet worden. Eine Wildtierkamera hatte das Tier am Waldrand südwestlich von Baumgarten aufgenommen, so Baumgartens Bürgermeister Kurt Fischer (SPÖ). Er bestätigte damit einen Bericht der BVZ.

Die Aufnahme sei am 14. Juni kurz vor 6.00 Uhr früh entstanden, so Fischer. Da es eher unwahrscheinlich sei, dem Wildtier über den Weg zu laufen, seien auch keine Maßnahmen geplant. Dies bestätigte auch Andreas Duscher, Geschäftsführer des Burgenländischen Jagdverbandes. Hunde sollten allerdings angeleint werden.

APA/Gemeinde Baumgarten

Bereits im März waren Sichtungen zumindest eines Wolfes im Bezirk Eisenstadt Umgebung bekannt geworden - mehr dazu in Wolf durchstreift Bezirk Eisenstadt-Umgebung. Ob der Wolf von Baumgarten damit in Zusammenhang steht, kann laut Duscher nicht gesagt werden. Damals waren Proben bei gerissenen Tieren entnommen worden, noch seien aber nicht alle Ergebnisse da, sagte Duscher - mehr dazu in DNA-Beweis für Rückkehr des Wolfes.

