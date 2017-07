Mattersburg gewinnt Testspiel

Der SV Mattersburg hat den vorletzten Test vor Beginn der neuen Bundesliga-Saison klar gewonnen. Die Mattersburger besiegten den ungarischen Zweitligisten Soroksar 4:0.

Höller, Novak, Varga und Neuzugang Prevljak schossen die Tore. Mattersburg-Trainer Gerald Baumgartner zeigte sich mit der Form seines Teams nach knapp drei Wochen Vorbereitung zufrieden.

ORF

„Gute Laufarbeit - wir machen auch guten Spielaufbau mit den Mitteln die wir zur Verfügung haben. Die Mannschaft hat das sehr gut umgesetzt. Kritisieren kann man, dass wir zu lange gebraucht haben, um den Gegner zu knacken und ein oder zwei Tore zu schießen. Es war ein guter Testgegner und das passt so“, analysierte Baumgartner das Testspiel. Der letzte Test vor Saisonbeginn folgt am Freitag in Eberau gegen Haladas Szombathely. Am Dienstag siegte außerdem Parndorf in Draßburg in einem Test 2:0.