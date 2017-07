Jürgen Grandits neuer BFI-Geschäftsführer

Jürgen Grandits ist neuer Landesgeschäftführer des Berufsförderungsinstitutes (BFI). Er folgt Peter Maier, der das BFI nach 28 Jahren an der Spitze verlässt. Grandits will den Weg seines Vorgängers fortsetzen, aber auch eigene Akzente setzen.

Der 43-jährige Jürgen Grandits ist bereits seit 2003 im BFI tätig und war zuletzt Stelltvertreter von Peter Maier. Vor seiner Tätigkeit beim BFI war Grandits beim AMS Oberwart als Jugendberater tätig, danach arbeitete er für den Verein Vamos und besuchte nebenbei die Sozialakademie in Graz. Grandits hat auch unternehmerische Erfahrung. Gemeinsam mit einem Partner betreibt er - mittlerweile nebenberuflich - mehrere Cafes und Restaurants. „Ich bin ein akribischer Arbeiter, der vernetzt denken kann“, sagt der gebürtige Stinatzer über sich selbst.

BFI Burgenland

Als Nachfolger des bisherigen Geschäftsführers Peter Maier trete er in große Fußstapfen, so Grandits. Die Digitalisierung und das digitale Lernen bleibe auch für ihn eines der wichtigsten Ziele. Das BFI will Grandits künftig auch strukturell so positionieren, dass der bisherige Weg fortgesetzt werden kann. Man werde schauen, wo die Schwerpunkte liegen und werde auch versuchen Standorte zusammenzulegen, damit man der heutigen Zeit gerecht werde, so Grandits.

Link: