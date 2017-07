Single-Treff für reife Herzen

45 plus, Single und gesellig - das ist die Zielgruppe für die Tanzabende, die die Mattersburgerin Wilma Fischer organisiert. Die Pensionistin ist selbst Single und weiß, wie schwierig es ist einen Partner zu finden.

Etwa 22 Prozent der Burgenländer im Alter zwischen 19 und 69 Jahren sind Singles. Für alle, die weniger auf Online-Dating und mehr auf das persönliche Kennenlernen setzen, ist Wilmas Single-Treff im Beerenhof in Wiesen eine Chance, Kontakte zu knüpfen.

Impressionen vom Single-Treff Die Besucher des Single-Treffs wollen in entspannter Atmosphäre tanzen, plaudern und flirten.

„Viele gute Freunde“

Er sei recht angenehm von den Damen und vom guten Klima überrascht, erklärte der Mattersburger Michael Simon ORF-Redakteurin Kristina Buconjic. Selbst wenn man keine Beziehung finde, so finde man doch viele Freunde. Die bisher älteste Dame, die beim Single-Treff in Wiesen tanzte und flirtete, war 86 Jahre alt. Diese habe gesagt, dass in ihrer Gemeinde alle nur zu Pensionisten-Nachmittagen gingen, dass sie selbst aber noch tanzen wolle, erzählte Fischer.

ORF

Beim Single-Treff kommen Draufgänger und Schüchterne auf ihre Rechnung: Die einen steuern ihrer Flamme schnurstracks an, die anderen lassen sich von Fischer von Tisch zu Tisch vermitteln. Es gehe aber nicht nur darum, einen Partner zu finden, sondern auch darum, sich unter Gleichgesinnten auszutauschen, so Fischer. Doch die Erfolgsquote beim Verkuppeln kann sich auch sehen lassen: Immerhin haben sich beim Single-Treff schon drei Pärchen gefunden.