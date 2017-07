Ende einer Ära: Peter Maier verlässt BFI

33 Jahre war er für das Berufsförderungsinstitut (BFI) tätig, 28 davon als Geschäftsführer. Nun stellt sich Peter Maier einer neuen beruflichen Herausforderung und verlässt das BFI.

Das BFI sei sein Kind, sagt Peter Maier wehmütig, als er das BFI verlässt. Nach 28 Jahren als Geschäftsführer wendet er sich nun neuen Aufgaben zu. An seinem 50. Geburtstag habe er sich zu überlegen begonnen, wie es in den nächsten Jahren weitergehen soll. Er möchte den Posten des Geschäftsführers außerdem in „jüngere Hände“ geben, meint Maier. „Weil neue Ideen hergehören, weil ein neuer Zugang da sein muss.“

BFI wächst unter Maier stetig

Ausbildung von Asylwerbern Schon 1990 widmete sich das BFI der Ausbildung von Asylwerbern. Auch Deutschkurse wurden organisiert. Themen, die Maier bis heute begleiten.

BFI wächst stetig

Das BFI wuchs unter Maier stetig. 2004 begann die Ausbildung für Gesundheitsberufe in Jormannsdorf. Maier war immer auf der Suche nach neuen Ideen, so organisierte er etwa in Zusammenarbeit mit der Ärztekammer eine OrdinationsgehilfInnenausbildung .

Peter Maier (Jahrgang 1962) wuchs in Rudersdorf (Bez. Jennersdorf) auf. Heute lebt er in Güssing. Er ist gelernter Textilmechaniker und engagierte sich früh in der Gewerkschaft. 1984 wechselte er ins BFI, 1989 wurde er Geschäftsführer. Zu Beginn hatte er einen Mitarbeiter, jetzt sind es rund 600.

Von Beginn an bemühte er sich um einen kollegialen Führungsstil. Er habe stets versucht mit offenen Augen und Ohren durch die Arbeitswelt zu gehen. Man müsse erkennen, was einerseits die Wirtschaft an Bildung braucht, andererseits auch, was die Arbeitnehmer an Weiterbildung benötigen, so Maier.

Wichtiger Bereich: Lehrlingsausbidlung

In Großpetersdorf ist das Metall-Ausbildungszentrum des BFI. Die Lehrlingsausbildung ist laut Maier ein besondes wichtiger Geschäftsbereich. „Wenn es uns in den letzten 30 Jahren gelungen ist, dass Menschen durch BFI-Ausbildung einen besseren Job bekommen haben, hier im Burgenland arbeiten können und nicht pendeln müssen, dann haben wir unser Ziel erreicht“, so Maier. Im Juli macht Peter Maier Urlaub. Dann startet er neu durch. Seine Firma „Mensch Maier“ wird Eventmanagment und Consulting anbieten.