Autofahrer bei Unfall im Pkw eingeklemmt

In Oberwart ist es in der vergangenen Nacht auf der B63a in Richtung Pinkafeld zu einem Verkehrsunfall gekommen: Dabei landete ein Auto auf dem Dach im Straßengraben und der Lenker wurde im Pkw eingeklemmt.

Der Unfall passierte gegen 22.00 Uhr auf der Nordumfahrung von Oberwart beim Einkaufszentrum. Der Autofahrer kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße ab, sein Auto überschlug sich und blieb im Straßengraben auf dem Dach liegen.

Stadtfeuerwehr Oberwart

Der Autofahrer wurde im Wagen eingeklemmt, Notarzt und Rettung konnten ihn aber schnell befreien und versorgen. Der Mann kam mit leichten Verletzungen davon. Sein Wagen wurde von der Stadtfeuerwehr Oberwart geborgen.