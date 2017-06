Siegendorf digitalisiert Baupläne

Die Gemeinde Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) hat ein Projekt zur Digitalisierung von Bauplänen gestartet. Es eine Mischung aus Service und Archivierung. Unterlagen in Papierform für einen Hausumbau sollen in Siegendorf bald der Vergangenheit angehören.

Siegendorf setzt auf den digitalen Bauakt und kaufte um 3.000 Euro die entsprechende Software. Seit Jahresbeginn werden die Bauwerber gebeten, ihre Einreichpläne und sämtliche weitere, für einen Neubau notwendigen Unterlagen digital einzureichen. Ziel ist eine Erleichterung für künftige Bauvorhaben, erklärt Bürgermeister Rainer Porics (SPÖ).

„Die Bauverfahren werden immer komplexer. Hier haben wir die Möglichkeit in digitaler Form sämtliche Unterlagen, Pläne aufzubewahren, den Bauwerbern bei Umbauten zur Verfügung zu stellen. Wir haben Einblick über die Grundstücksgrenzen, so dass die Anrainer exakt verständigt werden können. Generell ist unser Ziel, alle Bauakten digital erfassen zu können und so ein großes, digitales Bauarchiv zu haben“, so Porics.

APA/Helmut Fohringer

Nur bei Umbau digital erfasst

Nicht erfasst werden die bisherigen Bauakten von bereits bestehenden Häusern, die bleiben vorerst nur auf Papier. Nur im Fall einer Erweiterung oder eines Umbaus werden auch hier die notwendigen Unterlagen digital erfasst und gespeichert.

„Wir haben jetzt auch nicht vor uns nur auf die alten Bauakte zu konzentrieren. Unser Ziel ist es, alle neuen Bauverfahren seit 1.1.2017 zu adaptieren und umzustellen. Sollte es bei alten Akten zu einer Ergänzung des Gebäudes kommen, dann werden wir diese Akten dann auch digital erfassen, sodass wir hoffen, auf lange Sicht dann alles digital zu haben“, sagte Porics.

Mit der Zahl der Bauvorhaben wächst so natürlich auch die Zahl der digitalen Bauakten. Der Gang zur Gemeinde bleibt, denn eingesehen und angefordert werden kann der Akt nur bei der Baubehörde, der Gemeinde.

Link: