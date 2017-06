Auto gegen Fahrrad - 14-Jähriger verletzt

Ein 14-jähriger Bursch ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) verletzt worden. Laut Landessicherheitszentrale Burgenland war der Radfahrer mit einem Auto zusammengeprallt.

Der 14-Jährige wurde mit dem Notarztwagen zur Erstversorgung in die Unfallambulanz des Krankenhauses Frauenkirchen gebracht. Zur Unfallursache war vorerst nichts bekannt.