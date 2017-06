Mattersburg: Achtjähriger trieb im Wasser

Zu einem Badeunfall mit einem Achtjährigen ist es am Montagnachmittag in einem Freibad in Mattersburg gekommen. Der Bub war bewusstlos im Wasser getrieben.

Der Achtjährige musste vom Bademeister reanimiert werden, bestätigte das Rote Kreuz Burgenland am Dienstag einen Online-Bericht der BVZ. Den Achtjährigen dürfte beim Schwimmen die Kraft verlassen haben, berichtete Rot Kreuz-Sprecher Tobias Mindler.

Die Rettungskräfte waren gegen 16.15 Uhr alarmiert worden. Als diese eintrafen, sei der Bub bereits wieder ansprechbar gewesen. Er wurde nach einer notärztlichen Untersuchung zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht.