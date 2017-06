Brunner als Spitzenkandidatin fixiert

Bei der Landesversammlung der Grünen am Samstag ist Nationalratsabgeordnete Christiane Brunner als Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl gewählt worden. Sie warnt vor einer „blauen Bedrohung“ auf Bundesebene.

Mit 97,7 Prozent, also nur einer Gegenstimme, ist Christiane Brunner am Samstagnachmittag von den 43 wahlberechtigten Grün-Mitgliedern zur Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl gewählt worden. Sie sei sehr zufrieden mit dem Ergebnis und bedanke sich auch für das Vertrauen, so Brunner in einer ersten Reaktion am Samstagnachmittag.

Schwerpunkt weiter auf Umwelt- und Klimathemen

Brunner ist für die Grünen im Jahr 2008 in den Nationalrat eingezogen. Sie ist unter anderem Sprecherin für Umwelt, Klimaschutz und Energie und möchte auch in Zukunft auf diese Themen setzen. Brunner sprach sich am Samstag indirekt für eine Trennung von Landwirtschaft und Umwelt im derzeit noch von der ÖVP geführten Ministerium aus. Unter der Voraussetzung, dass die Grünen an der kommenden Bundesregierung beteiligt sind, würde sich sich als Umweltministerin zur Verfügung stellen.

Brunner: „Blaue Regierungsbeteiligung verhindern“

In Wirklichkeit gelte es aber eine blau Regierungsbeteiligung zu verhindern, so Brunner. Man wisse, dass sich die SPÖ geöffnet habe und zwar nicht nur im Burgenland sondern auch auf Bundesebene. Die SPÖ habe die Tür zur FPÖ mittlerweile geöffnet. Viele Menschen in Österreich würden die FPÖ in der Regierung nicht wollen, weil man sehen würde, welchen Schaden sie angerichtet habe. Man kämpfe bis heute mit den Schulden die die FPÖ damals hinterlassen habe, so Brunner. Auch Grünen-Landessprecherin Regina Petrik warnte vor der FPö in einer nächsten Bundesregierung. Wer das verhindern wolle, der habe in Wahrheit nur eine richtige Option am Wahltag und das seien die Grünen, so Petrik.

Auf Platz zwei der Grünen-Landesliste wurde Irmi Salzer, auf Platz drei Gerhard Mölk gewählt. Salzer und Brunner werden morgen beim Bundeskongress der Grünen in Linz noch für die Bundesliste gewählt und fixiert. Brunner kandidiert dort auf dem dritten Platz, hinter Ulrike Lunacek und Werner Kogler.

