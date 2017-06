Kulturzentren machen „Lust auf Theater“

Die burgenländischen Kulturzentren wollen auch in der kommenden Spielsaison wieder „Lust auf Theater“ machen. An den vier Standorten Eisenstadt, Raiding, Oberschützen und Güssing werden insgesamt 27 Produktionen an 89 Spielterminen geboten.

Von Kinderproduktionen bis hin zum Erwachsenentheater - Viele bekannte Theaterstücke stehen auf den Spielplan. Von Komödien wie ein Käfig voller Narren, bis hin zu anspruchsvollem Schauspiel wie Brechts „Der kaukasische Kreidekreis“. Insgesamt 89 Spieltermine wird es in den Kulturzentren Eisenstadt, Raiding, Oberschützen und Güssing geben.

„Das Bündel ist sehr vielfältig. Wir versuchen klassisches Sprechtheater auf die Bühne zu bringen, der Weg führt uns bis zu modernen Inszenierungen. Als Beispiel: Die Inszenierung mit Sandra Pires, wo mit sehr viel Licht und Medientechnik produziert wird“, so der Geschäftsführer der Kulturzentren Burgenland, Wolfgang Kuzmits.

Leistbares Kulturangebot

Auch wird es wieder eine Reihe von Kooperationen geben, wie etwa mit Parndorf Intendant Christian Spatzek. Besonders Wert gelegt wird auf das Theater für Kinder. „Mit dieser Programmgestaltung wird ganz bewusst jedes Genre angesprochen. Wir wollen leistbares Kulturangebot bieten und das wird von den Menschen sehr gut angenommen“, sagte Kulturlandesrat Helmut Bieler (SPÖ). Die Saison 2017/18 beginnt mit einer Musikproduktion „Diamonds of the 90ies“ am 6. Oktober im Kulturzentrum Eisenstadt.