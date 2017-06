Flashmob mit Büchern

Das Bibliotheksnetzwerk Buch.Kultur.Süd lud zum Lese-Flashmob. Sieben Orte - von Oberwart bis Jennersdorf - haben mitgemacht. Ziel: Gusto aufs Lesen und auf den „Lesesommer Burgenland“ machen.

In Litzelsdorf genossen zahlreiche Kinder und Jugendliche aus der Umgebung den Lese-Flashmob. Es ist der Auftakt für den „Lesesommer Burgenland“, der erstmals in allen Büchereien des Landes veranstaltet wird. Kinder und Jugendliche sollen animiert werden, auch in den schulfreien Sommermonaten zu lesen. In der Sonne liegen und lesen sei einfach schön, meinte etwa Elina aus Litzelsdorf.

Ingrid Hochwarter vom Landesverband Biblotheken Burgenland war es wichtig zu betonen, dass es in den Büchereien immer aktuelle Bücher gebe. Die burgenländischen Bibliotheken bieten viele Sommeraktionen. In Kooperation mit dem Landesschulrat gibt es auch den „Ferien-Lesepass“. „Die Kinder holen sich ein Buch bei uns in der Bücherei, lesen es und beim Zurückbringen bekommen sie einen Stempel. In der zweiten Schulwoche im Herbst ist dann eine Verlosung und eine Übergabe von Geschenken“, so Hochwarter.