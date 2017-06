Foto mit KZ-Parole: Verfassungsschutz ermittelt

Ein Foto mit Jugendlichen auf dem die KZ-Parole „Arbeit macht frei“ zu sehen ist, beschäftigt nun das Landesamt Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung Burgenland. Aufgenommen wurde das Foto beim Nova Rock Festival.

Wenige Tage nach Ende des diesjährigen Nova Rock in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) ist das Foto vom Festival aufgetaucht, das für Aufregung sorgt. Wie die Tageszeitung „Kurier“ (Burgenland, Ausgabe Mittwoch) berichtete, zeigt das Bild eine Gruppe von Jugendlichen, von denen einer einen Pranger aus Holz mit der KZ-Aufschrift „Arbeit macht frei“ trägt.

Das Foto war laut Bericht von einem Festivalbesucher geschossen und „Noisey“, der Musikplattform des Onlinemagazins „Vice“, zugespielt worden. Dem Augenzeugen zufolge sollen an die 30 Personen daran beteiligt gewesen sein.

Verdacht des Verstoßes gegen Verbotsgesetz

Gerold Haubner von Barracuda Music GmbH bestätigte gegenüber der APA, dass man solche Vorgänge aufs Allerschärfste ablehne. Das Sicherheitspersonal werde gebeten, in Zukunft noch aufmerksamer zu sein um solche Vorfälle zu verhindern. Ähnliche Vorkommnisse seien nicht bekannt.

Vom Landesamt Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung Burgenland hieß es dazu, dass man das Bild erhalten und ein Verfahren eingeleitet habe. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, da der Verdacht des Verstoßes nach dem Verbotsgesetz bestehe.

