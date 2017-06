70-Jähriger bekennt sich schuldig

Am Donnerstag steht ein 70-jähriger Pensionist aus dem Bezirk Oberwart wegen Mordes vor Gericht in Eisenstadt. Ihm wird vorgeworfen im Vorjahr seine 58-jährige Lebensgefährtin erwürgt zu haben. Vor dem Geschworenensenat hat sich der Pensionist schuldig bekannt.

Bei der Tatrekonstruktion gab der Angeklagte als Motiv an, dass er nur seine Ruhe haben wollte. Dem 70-jährigen Pensionisten wird vorgeworfen, sich diese Ruhe am Abend des 22. Dezembers des Vorjahres in seinem Haus in Zuberbach mit tödlicher Gewalt verschafft zu haben. Er muss sich am Donnerstag wegen Mordes vor Gericht verantworten.

Laut Staatsanwaltschaft nahm der Pensionist seine Lebensgefährtin mit dem rechten Arm in den Schwitzkasten, drückte zu und würgte die Frau - dabei soll er auch die linken Hand eingesetzt haben, solange bis die Frau erstickte.Das Opfer habe von Beginn der Beziehung an ein Alkoholproblem gehabt, das sich im Lauf der Jahre verschlimmert hätte.

Zeigte sich geständig

Ihr Mandant habe sich von Anfang an geständig verantwortet, stellte Verteidigerin Astrid Wagner fest. „Es gibt ein psychiatrisches Gutachten, dass sagt, das die Zurechnungsfähigkeit zwar eingeengt ist, das aber sagt, dass er grundsätzlich für die Tat verantwortlich ist. Er ist auch absolut inhaltlich geständig und reumütig“, so Wagner.

Die schwere Alkoholsucht der Lebensgefährtin habe ihn sehr belastet und es sei der Hintergrund der Tat, so die Anwältin des Angeklagten. „Aus dem gerichtsmedizinischen Gutachten ergibt sich, dass er zumindest einmal mit dem Unterarm eine zeitlang zugedrückt haben muss, sonst wäre der Tod nicht eingetreten. Man muss aber schon dazu sagen, dass es im Obduktionsbericht heißt, dass die Alkoholisierung des Opfers möglicherweise dazu beigetragen hat, dass der Tod umso rascher eingetreten ist“, so Wagner.

Bei dem Opfer, der 58-jährigen gebürtigen Ungarin, wurden zum Zeitpunkt des Todeseintritts 3,22 Promille Alkohol im Blut festgestellt. Die Staatsanwaltschaft plädiert auf Mord, die Verteidigung hingegen auf Misshandlung mit Todesfolge.

Angeklagter bestreitet Tötungsabsicht

Der 70-jährige habe laut Gericht zwar die Tat selbst gestanden, er bestritt aber eine Tötungsabsicht, wie sie ihm die Staatsanwaltschaft mit der Anklage wegen Mordes vorwarf. Richter und Geschworene werden im Prozess entscheiden müssen, welcher Argumentation sie folgen. Auf Mord steht eine Gefängnisstrafe von zehn bis 20 Jahren oder lebenslang - abhängig von den Tatumständen.

