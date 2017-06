Dave Brubeck beim „Liszt Festival“

Das „Liszt Festival Raiding“ startet am Mittwoch nicht mit dem alten Meister, sondern mit Dave Brubeck. Die Kutrowatz-Brüder spielen Jazz vom Feinsten zum Auftakt der Konzertwoche, bei der dann natürlich Liszt im Zentrum steht.

Seit er Dave Brubeck in den 1980er-Jahren beim Jazzfest in Wiesen kennengelernt hatte, ist Eduard Kutrowatz ein großer Bewunderer des US-amerikanischen Jazzpianisten. Er fertigte Arrangements von Brubecks Kompositionen für das Klavierduo Kutrowatz an und das Ergebnis ist beim Eröffnungskonzert des zweiten Zyklus des „Liszt Festivals“ zu hören.

Brüder Kutrowatz spielen Dave Brubeck

Blick zurück mit Vinyl

Die Probe der Brüder Kutrowatz am vom Dienstag wurde mitgeschnitten: Seit mehr als zwanzig Jahren soll wieder eine Langspielplatte aus Vinyl erscheinen. Es sei eine Art Zurückblicken, so Johannes Kutrowatz: „Unsere erste Aufnahme war eine Vinyl-Platte.“

ORF

Kulman und Wiener Akademie als Highlights

„Zwei Bombenkonzerte“ - wie Johannes Kutrowatz sagte - stehen außerdem auf dem Programm des „Liszt Festivals“: Ein Liederabend mit Elisabeth Kulmann am Samstag und das Orchesterkonzert mit der Wiener Akademie unter Martin Haselböck mit einem Liszt- und Johann-Strauß-Programm. Letzteres sei so blendend verkauft, dass man es am kommenden Sonntag zweimal spiele, so Kutrowatz.