Parndorf: Diebe auf frischer Tat ertappt

Die Polizei hat drei Diebe festgenommen, die im Outlet-Center Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) vorwiegend Kleidung im Wert von 10.000 Euro gestohlen haben. Die Männer befinden sich in Untersuchungshaft.

Die Landespolizeidirektion Burgenland bezeichnet die drei Männer, es handelt sich um ukrainische Staatsbürger im Alter von 57, 48 und 25 Jahren, als Profidiebe. Das Trio suchte insgesamt zehn Shops des Outlet-Centers auf. Ausgerüstet waren die Männer mit verschiedenen Spezialwerkzeugen mit denen sie die Diebstahlsicherungen der hochpreisigen Kleidungsstücke entfernten.

Detektiv fiel „Ameisendiebstahl“ auf

Das Diebesgut brachten sie dann in speziell präparierten Taschen aus den Geschäften und lagerten es nach und nach in ihrem Auto. Die Polizei bezeichnet diese Vorgangsweise als „Ameisendiebstahl“. Einem Kaufhausdetektiv fiel das sich wiederholende Pendeln der drei Ukrainer zwischen Parkplatz und Shops auf, woraufhin er die Polizei alarmierte.

Die Beamten nahmen die Verdächtigen schließlich fest. Im Auto der Männer wurden neben den im Outlet-Center gestohlenen Waren 73 weitere teure Kleidungsstücke sichergestellt, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich im Ausland gestohlen wurden, so die Polizei.

Gewerbsmäßiger Diebstahl

Die Verdächtigen wurden wegen des gewerbsmäßigen Diebstahls und Diebstahls im Rahmen einer kriminellen Vereinigung angezeigt. Sie befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Der Gesamtschaden beträgt rund 10.000 Euro.