Fußballverband: Entscheidung gefallen

Es ist eine Frage, die alle Fußballer und Fans in den vergangenen Wochen eingehend beschäftigt hat: Wer steigt aus der Burgenlandliga auf, bzw. ab. Die Antwort gab der Burgenländische Fußballverband am Montag nach einer fast dreistündigen Sitzung.

Nach dem sportlichen Scheitern des Meisters der Liga, den Mattersburg Amateure (2:1 und 0:3 in der Relegation gegen die St.Pölten Juniors), und dem Verzicht aller Vereine auf einen eigentlich zustehenden Aufstiegsplatz war der Burgenländische Fußballverband (BFV) zum Handeln gezwungen. Die Frage wer in die 2. Liga absteigen muss, beantwortete der Verband nach einer längeren Sitzung am Montagabend: Wie in den Richtlinien des Verbandes festgeschrieben, müssen vier Vereine absteigen, jetzt gibt es eine dreitägige Einspruchsfrist gegen diese Entscheidung, sagte BFV-Präsident Gerhard Milletich.

Erstmals steigt Titelverteidiger ab

Besonders bitter: Mit Eberau steigt erstmals in der 68-jährigen Geschichte der Landesliga der Titelverteidiger ab. Die Eberauer sorgten mit ihrem Aufstiegsverzicht im Vorjahr dafür, dass es auch erstmals keinen Aufsteiger aus dem Burgenland in die Regionalliga gab. Außerdem müssen Oberwart, Leithaprodersdorf und Schattendorf in die 2. Liga absteigen. Wer künftig aufsteigen müsste, das aber nicht will, muss eine Liga runter, bestätigte Milletich angedachte Sanktionen beim Aufstiegsverzicht.

Sanktionen für Aufstiegsverweigerer

„Sollte ein aufstiegsberechtigter Verein, das heißt zum Beispiel der Meister der Landesliga, nicht aufsteigen wollen, bedeutet das automatisch die Rückreihung auf den letzten Platz und den Zwangsabstieg in die nächste Liga, also von der Landesliga in die 2.Liga. Dazu gibt es noch einen Punkteabzug, je nach Klassenstärke mit bis zu 12 Punkten“, so Milletich.

Noch eine Entscheidung wurde am Montagabend getroffen: Ritzing, das freiwillig aus der Regionalliga ausgeschieden ist, wird in der 2.Liga Mitte spielen.

