„Katamaran“: Neues Hotel in Rust

In Rust ist am Freitag ein neues Hotel eröffnet worden: Das Hotel Katamaran wird von den Pächtern des gleichnamigen Seerestaurants betrieben und richtet sich vor allem an Kurzurlauber.

Das Hotel Katamaran verfügt über 44 Zimmer, was einer Kapazität von etwa 100 Betten entspricht. Die Dreistern-Unterkunft verfügt über einen Kaffeehaus- und einen Barbereich. Es liegt etwa fünf Minuten vom Ruster Ortszentrum entfernt. Betreiber des Hotels ist Anton Polleres. Er ist seit dem Frühjahr 2011 Pächter des Seerestaurants Katamaran.

Lebenstraum wird erfüllt

Mit dem Hotel möchte Polleres vor allem Kurzurlauber ansprechen. Dazu zählen laut Polleres „Radfahrer, Weinliebhaber, Kulturreisende, aber auch Gäste in meinem Restaurant, die eine Hochzeit feiern und dann ein Quartier suchen“, so Polleres.

Polleres ist vom Semmering ins Burgenland gekommen. Mit der Eröffnung des Hotels geht für Polleres und seiner Familie ein Lebenstraum in Erfüllung. Die Planungs- und Bauphase bezeichnet Polleres als angenehm. „Es wird einem hier im Burgenland eigentlich recht einfach gemacht. Die Behördenwege sind unkompliziert. Das Burgenland ist ein sehr kleines Land, man kennt sehr viel Leute die einem weiterhelfen“, so Polleres.

Rust: 150.000 Nächtigungen im Vorjahr

Investiert wurden ingesamt 3.5 Millionen Euro, der Bau des Hotels Katamaran hat neun Monate gedauert. Acht Personen arbeiten im Betrieb mit. Mit dem neuen Hotel gibt es in Rust jetzt 40 Unterkünfte. Im Vorjahr verzeichnete Rust knapp 150.000 Nächtigungen.