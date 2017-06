Nova Rock: Sicherheitschecks vor Party

Tausende Fans sind am Mittwoch bereits zum größten Rockfestival Österreichs, dem Nova Rock, nach Nickelsdorf angereist. Bisher verlief die Anreise ruhig. Wegen der Sicherheitskontrollen mussten sich die Fans erst einmal anstellen.

Die meisten Festivalbesucher warteten geduldig, bis ihr großes Gepäck kontrolliert wurde, nur wenige reagierten genervt. In Zeiten von Terror, sei es schon gut und wichtig, dass die Überprüfungen strenger gemacht würden, sagte ein Festivalbesucher.

120 Polizisten und 600 Ordner

Sicherheit ist heuer bei dem Rockfestival ein noch größeres Thema als sonst. Das Personal wurde aufgestockt: 120 Polizisten und 600 Ordner sind auf dem Gelände. Bisher sei alles sehr gut angelaufen, mehr als die Hälfte der Besucher sei schon angekommen, sagte Security-Chef Herbert Wagner am Mittwochnachmittag: „Sie sind sehr entspannt und wir sind es auch noch.“

ORF

Am Mittwochnachmittag richteten sich die Festivalbesucher auf dem Gelände ein. Sie bauten ihre Zelte auf und verstauten ihren Proviant, um bereit für die große Party zu sein. Auch das Rote Kreuz stellte eine Checkliste für die Besucher zusammen - mehr dazu in Nova Rock: Tipps für Fans. Mehr als 80 Metal- und Punkrockbands werden in den kommenden Tagen beim Nova Rock in Nickelsdorf auftreten.