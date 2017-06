„Blitzgeburt“ im Notarztwagen

Einen ganz besonderen Einsatz hat am Mittwoch die Besatzung eines Notarztwagens in Marz gehabt: Der kleine Nino hatte es so eilig, auf die Welt zu kommen, dass er nicht bis zum Eintreffen ins Krankenhaus warten konnte.

Um die Mittagszeit wurden zwei Rotkreuz-Sanitäter nach Marz gerufen, um eine werdende Mutter ins Krankenhaus Eisenstadt zu bringen. Doch kurz nach der Abfahrt in Marz war klar, dass Nino nicht bis zum Eintreffen ins Spital warten wollte. Die beiden Sanitäter forderten den Notarztwagen nach.

Rotes Kreuz Eisenstadt

Die Notärztin Monika Tarcsai war gemeinsam mit den beiden Notfallsanitätern Jürgen Schelch und Richard Steiger rechtzeitig zur Stelle: Um 13.10 erblickte Nino im Notarztwagen das Licht der Welt. Nach einem kurzen Gesundheitscheck ging es weiter ins Krankenhaus Eisenstadt, wo Nino und seine Mutter weiter versorgt wurden.

„Für uns ist es immer ein besonders schönes Ereignis, wenn wir einem Kind auf die Welt helfen dürfen“, sagte Schelch: „Im Rettungsdienst haben wir leider viel zu oft mit traurigen Ereignissen zu tun, da ist eine Geburt immer etwas Schönes.“