Grasski-Elite in Rettenbach

Die Grasski-Elite war an diesem Wochenende zu Gast in Rettenbach. Der Ortsteil von Bernstein ist mittlerweile ein Fixpunkt im Weltcup-Kalender und vor allem für die burgenländischen Läufer ein Saison-Highlight.

Einmal im Jahr wird die kleine Ortschaft Schauplatz einer internationalen Sportveranstaltung, weil sich im 300-Seelen-Ort das burgenländische Grasski-Zentrum befindet.

Zum Auftakt des Weltcups sind die besten Läufer aus sechs Nationen am Start. Für den kleinen Ort eine große Sache. „Der Aufwand ist sehr hoch. Meistens beginnen wir nach der Veranstaltung schon für das nächste Jahr zu planen. Wir sind froh, dass fast die ganze Ortschaft mithilft“, so Christian Zumpf, Obmann des GSZ Rettenbach.

Comeback für Hetfleisch

Drei burgenländische Läufer schaffen es auf ihrer Heimstrecke auf das Podest. Die Rechnitzerin Lisa Wusits holt im Riesentorlauf den dritten Platz. Kristin Hetfleisch aus Oberdorf fährt in der Super-Kombination auf Platz zwei.

„Ich bin sehr zufrieden, es ist eigentlich so ein kleines Comeback von mir. Ich hatte die letzten zwei Saisonen immer starke Knieprobleme und bin froh, dass es gleich so gut funktioniert hat. Die Verhältnisse waren super, die Pistenverhältnisse sehr gut“, so Hetfleisch.

Emotionales Rennen für Stocker

Michael Stocker holt für das Burgenland einen zweiten Platz im Riesentorlauf. Ein emotionales Rennen für Stocker, denn der Weltmeister wird seine erfolgreiche Karriere nach dieser Saison beenden. „Es ist natürlich Demut dabei, ich fahre seit 17 Jahren auf diesem Berg“, so Stocker. Ende September folgt für die burgenländsichen Grasski-Asse das nächste Highlight: Die Weltmeisterschaft in Kaprun.

