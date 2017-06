Neufelder See: Männer in Seenot geraten

Zwei junge Männer gerieten am Freitag auf dem Neufelder See in Seenot, wie die Wasserrettung am Samstag berichtet. Einer der beiden Männer war bereits untergegangen und konnte von den Einsatzkräften in letzter Minute gerettet werden.

Am Neufelder See findet an diesem Wochenende ein Triathlon-Bewerb statt. Der Vorbewerb dafür, das sogenannte Neufeld Seecrossing, fand bereits am Freitag statt. Die Einsatzkräfte der Wasserrettung waren gegen 16.30 Uhr dabei, die Bojen zu setzen, die die Route für die Schwimmer bilden sollen, als sie ein unbemanntes Tretboot auf dem Wasser bemerkten, berichtet Alexandra Solida von der Wasserrettung in einem Interview mit dem ORF Burgenland.

Die Einsatzkräfte eilten zu dem Gefährt und sahen zwei 20-jährige Männer neben dem Boot, einer davon war bereits untergegangen. Die jungen Männer wurden schnell auf das Boot der Wasserrettung gezogen und wurden erstversorgt. Die bereits verständigte Rettung brachte die beiden dann in ein Krankenhaus.

„Du hast mir das Leben gerettet“

Einer der jungen Männer - beide stammen aus dem Raum Wiener Neustadt - war vom Tretboot aus in das Wasser gesprungen. Im Wasser verließen ihn dann die Kräfte. Sein Freund wollte ihm helfen, konnte selbst aber nicht gut schwimmen und ging schließlich unter, berichtet Solida. Alkohol sei nicht im Spiel gewesen, die Männer haben die Situation unterschätzt. „Der Mann, der untergegangen war, sagte zu einem Kollegen ‚du hast mir das Leben gerettet‘. Wir konnten ihn in letzter Minute retten“, erzählt Solida.