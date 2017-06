Im Praktikum um die Welt

Daniel Knezevic steht eine internationale Karriere bevor. Der Student aus Loipersbach (Bezirk Mattersburg) hat sich gegen über 1.000 Mitbewerber durchgesetzt und startet ein Praktikum bei einem der größten Modeunternehmen.

Dänemark, Deutschland, China - lange wird Daniel Knezevic nicht an einem Ort bleiben. Der 26-Jährige kommt aus Loipersbach (Bezirk Mattersburg). Derzeit schließt er sein Bachelorstudium der internationalen Wirtschaftsbeziehungen an der FH Burgenland ab. Danach starten für den jungen Burgenländer ein internationales Traineeship, zwei aufregende Jahre in einem der größten Modeunternehmen.

ORF/Lena Pavitsich

Konkurrenz aus der ganzen Welt

In den ersten Runden setzte sich Daniel Knezevic gegen über 1.100 internationale Bewerberinnen und Bewerber durch und wurde schließlich zu der Endrunde, einem dreitägigen „Tryout“, nach Dänemark eingeladen. „Das habe ich dann erst im Flugzeug beziehungsweise vor Ort richtig realisiert, als ich auf meine Konkurrenten getroffen bin“, erzählt der junge Burgenländer. Die Konkurrentinnen und Konkurrenten haben ihn dann doch auch ein wenig eingeschüchtert: „Da bin ich aus dem kleinen Dorf gekommen und dort waren Leute aus aller Welt: Australien, Kanada, Amerika, China.“

Der langersehnte Anruf

Zwei Wochen später kam dann der heiß ersehnte Anruf der Recruiterin. Als Daniel Kenezevic „Dänemark“ auf dem Handy-Bildschirm liest, wird er nervös: „Das Telefonat war wirklich hart. Die Recruiterin hat sich nichts anmerken lassen und ließ zuerst die drei Tage in Dänemark Revue passieren. Letztendlich kam dann die Frage, ob ich denn bereit wäre, nach Dänemark zu gehen. Jederzeit!“, platzte Daniel Knezevic heraus. „Dann sehen wir uns im August“, freute sich die Personalchefin. „Dann haben mit die Worte gefehlt. Ich glaube ich konnte eine Minute lang nichts sagen. Dann hat die Recruiterin gefragt, ob es mir eh gut geht. Ich war einfach nur so glücklich“, erzählte der Student.

Auf der ganzen Welt unterwegs

Im September geht es für Daniel Knezevic los, erste Station ist Dänemark. Das zweijährige, internationale Traineeprogramm ist durchgeplant: Theorie, Praxis und viel internationale Erfahrung kommen auf den Burgenländer zu. „Mein Fokus liegt hierbei auf Sales, also auf dem Verkauf der Marke. Ich darf mit den ganz großen Namen der Modebranche zusammenarbeiten.“ Daniel Knezevic soll jedes Glied der Wertschöpfungskette in der Modeindustrie kennenlernen. Daher wird er auch viel Reisen: Zehn Monate Dänemark, danach China, dann Deutschland - lang bleibt der 26-Jährige aus Loipersbach nicht an einem Ort. Neben der immensen Vorfreude schwingt für ihn auch ein kleines bisschen Wehmut mit. „Das wird, glaube ich, auch eine harte Zeit, weil ich doch gerne zu Hause bin und an meine Familie gebunden bin.“

ORF/Lena Pavitsich

Studiengangsleiterin forciert internationalen Erfolg

Tonka Semmler-Matosic leitet den Bachelorstudiengang Internationale Wirtschaftsbeziehungen an der FH Burgenland. Sie freut sich über den erfolgreichen Studenten - bald Absolventen: „Es ist besonders toll, wenn genau dieser internationale Aspekt zum Vorschein kommt. Dorthin bilden wir unsere Leute auch aus. Dementsprechend freuen wir uns, wenn Firmen unsere Absolventen schätzen und aufnehmen.“ Daniel Knezevic sei nicht der einzige Student des Studiengangs, der schon vor Abschluss einen Job in der Tasche hat.

Möchte man den Werdegang von Daniel Knezevic beschreiben, passt am besten das Wort „international“. Vom Studiengang, über das Praktikum, bis hin zum Traineeship - unter dem Motto „Business meets Fashion“ geht es für ihn nun international weiter, wenn der junge Burgenländer seine zwei Leidenschaften, Mode und Wirtschaft, miteinander verbinden kann.

