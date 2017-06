Toter am Neusiedler See

Bei Breitenbrunn (Bezirk Neusiedl am See) wurde am Donnerstag ein 85-jähriger Mann auf der Wasseroberfläche des Neusiedler Sees treibend gefunden. Er verstarb trotz Wiederbelebungsversuche.

Laut Polizei hatte der 85-jährige Mann versucht, ein manövrierunfähiges Segelschiff aus dem Schilfgürtel zu schieben. Dabei sei er ohnmächtig geworden.

Wasserrettung und Polizeiboot im Einsatz

Die 81-jährige Ehefrau verständigte die Landessicherheitszentrale. Die Wasserrettung und das Polizeiboot wurden alarmiert. Der Mann wurde an Land gebracht. Dort wurden Wiederbelebungsversuche durchgeführt, doch der Mann verstarb.