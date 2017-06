Auch Tschürtz gegen Pflichtmitgliedschaft

Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) steht in der Frage der Abschaffung der verpflichtenden Kammermitgliedschaft von Erwerbstätigen hinter FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Auch Tschürtz ist gegen Zwangsmitgliedschaften.

Strache verlangt, dass der Kammerzwang, wie er es nennt, fällt und hat das sogar als Koalitionsbedingung einer zukünftigen Regierung in den Raum gestellt - mehr dazu in „Erfolglose Parteichefs treten zurück“. Für die SPÖ kommt eine Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft nicht infrage.

Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) steht zwar zur Arbeiterkammer, will aber ebenfalls die Pflichtmitgliedschaft abschaffen: „Ich glaube, dass die Mitgliedschaft in der Arbeiterkammer eine wichtige ist, weil ja dort Leistungen geboten werden, aber es soll keine Zwangsmitgliedschaft geben.“ Eine Mitgliedschaft auf freiwilliger Basis sei sehr wichtig, so Tschürtz: „Diese Zwangsmitgliedschaften, in welchem Bereich auch immer, finden wir nicht okay. Da könnte es auch eine Urabstimmung geben. Aber wenn man eine gute Leistung vollbringt und gute Arbeit leistet, dann bin ich davon überzeugt, dass eine Mitgliedschaft etwas bringen kann.“