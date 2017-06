Bewusstsein für Verkehrssicherheit schaffen

Im Eisenstadt hat am Mittwoch unter dem Motto „Jung und Alt - aber sicher“ der erste burgenländische Verkehrssicherheitstag stattgefunden. Bei verschiedenen Stationen konnten Schüler und Senioren verschiedenen Aspekte der Verkehrssicherheit live erleben.

Erstmals veranstalteten das Land Burgenland, das Kuratorium für Verkehrssicherheit und der ORF Burgenland gemeinsam mit zahlreichen Partnern, etwa den verschiedenen Blaulichtorganisationen, Fahrschulen und Autofahrerklubs, den ersten Burgenländischen Verkehrssicherheitstag.

ORF

Das Thema Sicherheit sei der Landespolitik ein besonderes Anliegen, insbesondere die Verkehrssicherheit, sagte Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ). Deshalb brauche es auch immer wieder solche Veranstaltungen, wie den Verkehrssicherheitstag, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Präventive Maßnahmen und die Einbindung von Schulen seien dabei von großer Bedeutung, so Niessl.

Initiative geht über mehrere Jahre

Gemäß dem Motto „Jung und Alt - aber sicher“ gab es auch ein breites Informationsangebot für Senioren. Der Verkehrssicherheitstag ist Teil einer Verkehrssicherheitsoffensive, die in den kommenden Jahren umgesetzt werden soll und zahlreiche Punkte enthält - mehr dazu in Verkehrssicherheit für „Jung und Alt“. Das Programm beinhalte 41 Ziele und 136 Maßnahmen, sagte Initiator Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) beim Verkehrssicherheitstag. Die verschiedenen Maßnahmen sollen bis zum Jahr 2021 vollständig umgesetzt werden. Erste Erfolge sollten schon nächstes Jahr zu sehen sein, so Tschürtz.