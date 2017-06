LK: Hautzinger tritt 2018 nicht mehr an

Landwirtschaftskammerpräsident Franz Stefan Hautzinger wird bei den kommenden Kammerwahlen 2018 nicht mehr antreten. Nach insgesamt fünf geschlagenen Wahlen sei dieser bewusste Schritt ein Teil seiner Lebensplanung, so Hautzinger.

Hautzinger übernahm das Amt des Landwirtschaftskammer-Präsidenten am 5. November 1990 von Josef Wiesler und trat 1993 zu seiner ersten Kammerwahl an. Nun kündigte der mittlerweile 62-Jährige an, dass er bei den kommenden Landwirtschaftskammer-Wahlen nicht mehr zur Verfügung stehen wird.

Er habe sich immer bemüht, mit Vertrauen behutsam und verantwortungsvoll umzugehen und zu dem Vertrauen gehöre seiner Ansicht nach auch, dass man rechtzeitig die Weichen für die Nachfolge regle, so Hautzinger.

Nachfolge noch offen

Wer Hautzingers Nachfolge antreten wird, ist noch unklar. Man werde zunächst die Gemeinderatswahlen am 1. Oktober und die Nationalratswahl am 15. Oktober abwarten und erst dann in den Gremien eine Entscheidung treffen. Einen Wunschkandidaten für seine Nachfolge wollte Hautzinger am Dienstag nicht nennen.

Über seine fast 27 Jahre als Landwirtschaftskammerpräsident im Burgenland zog Hautzinger eine positive Bilanz. In seiner Amtszeit sei aufgrund des EU-Beitritts kein Stein auf dem anderen geblieben. Trotz Strukturwandel sei es gelungen, dass sich die burgenländischen Betriebe im internationalen Wettbewerb sehen lassen könnten.

Wahl im März 2018

Die nächsten Landwirtschaftskammer-Wahlen finden in der ersten Märzhälfte 2018 statt. Bis dahin möchte sich Hautzinger intensiv um gute Bedingungen für das Burgenland in der nächsten Periode der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU kümmern.