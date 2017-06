Schwammerlsucher fand Gewehre in Gebüsch

Ein Schwammerlsucher hat vergangenes Wochenende in einem Waldstück im Gemeindegebiet von Stoob (Bezirk Oberpullendorf) zwei Jagdgewehre gefunden. Die Langwaffen lagen in einem Gebüsch versteckt.

Bei den Erhebungen habe sich herausgestellt, dass die Waffen im September gestohlen worden waren, hieß es am Dienstag von der Landespolizeidirektion Burgenland. Damals war in eine Jagdhütte in unmittelbarer Nähe des jetzigen Fundortes eingebrochen worden. Insgesamt drei Waffen wurden gestohlen, von dem dritten Gewehr gibt es allerdings noch keine Spur.