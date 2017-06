WIFI-Kursbuch: Matura bis Yoga-Trainer

Das neue WIFI-Kursbuch liegt auf. Darin sind alle Angebote zur Aus- und Weiterbildung des Wirtschaftsförderungs-Institutes Burgenland für das Kursjahr 2017/2018 enthalten: Von der Berufsmatura bis hin zur Yoga-Trainer-Ausbildung.

Wer sich bildet und weiterbildet steigert seine Jobchancen und eröffnet sich neue Karriereperspektiven. Daher lautet das Motto des Wirtschaftsförderungsinstituts WIFI Burgenland „Lern dich weiter“ und „Vom Lehrling zum akademischen Master“.

Immer mehr an Bedeutung gewinnt die so genannte Tertiärausbildung: Sie beinhaltet Meister- und Befähigungsprüfungen, sowie weiterführende akademische Lehrgänge. Das WIFI bietet am Standort Eisenstadt vier berufsbegleitende, akademische Masterlehrgänge, unter anderem zu Handelsmanagement und Marketing an. Diese kann man mit den erforderlichen Voraussetzungen, sogar ohne Matura absolvieren.

WIFI Burgenland

Jedes Jahr rund 10.000 Kursteilnehmer

Wer aber trotzdem den Matura-Abschluss nachholen möchte, kann sich in nur einem Jahr auf die vier Teilprüfungen der Berufsmatura vorbereiten - mit der Tages- oder der Abendvariante. Neben Themen wie Online Marketing und Social Media gibt es auch Ausbildungen zu Datensicherheit.

Im Gesundheitsbereich werden Fitness-, Schwimm- und Meditationstrainer geschult. Für kreative Köpfe gibt es die Creative-Design-Academy. Das WIFI Burgenland zählt jedes Jahr rund 10.000 Kursteilnehmer bei 1.000 Veranstaltungen pro Jahr. 600 Trainer sind bei den Ausbildungen im Einsatz.

