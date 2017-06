Neckenmarkt: Ziegelofen abgebrannt

Vier Feuerwehren sind am Samstagnachmittag zu einem Brand in Neckenmarkt (Bezirk Oberpullendorf) ausgerückt, nachdem ein Gebäude des ehemaligen „Ziegelofens“ in Brand geraten war, so Abschnittsfeuerwehrkommandant Markus Wessely.

Die Feuerwehren von Neckenmarkt, Horitschon, Haschendorf und Oberpullendorf wurden gegen 13.45 Uhr alarmiert. Das Gebäude sei bis auf die Außenmauern abgebrannt, erklärte Wessely gegenüber der APA. Laut der Landessicherheitszentrale Burgenland gab es keine Verletzten. Bei der Anfahrt seien bereits dicke Rauchschwaden zu sehen gewesen, berichtete der Abschnittsfeuerwehrkommandant.

zurück von weiter

Zwischen 80 und 100 Feuerwehrmitglieder waren im Einsatz, darunter mehrere Atemschutztrupps. Es mussten auch einige Gasflaschen aus dem Gebäude geholt werden. Die ebenfalls im Gebäude befindlichen Pkw konnten nicht mehr gerettet werden. Diese wurden danach von den Feuerwehren geborgen.