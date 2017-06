Camping wieder beliebt

Die österreichweit stärksten Zuwächse beim Camping hat es im Vorjahr im Burgenland gegeben. Davon profitieren nicht die Campingplätze an Badeseen und auch der Thermencampingplatz in Bad Tatzmannsdorf. Auch dort steigen die Besucherzahlen.

Am Themencampingplatz Bad Tatzmannsndorf sind derzeit hauptsächlich Stammgäste anzutreffen, so wie das Ehepaar Merold aus Wien. Die beiden haben früher in den USA und in Kärnten gecampt. Seit zwei Jahren verbringen sie den Sommer hier. „Es ist hier eine schöne Gegend und ich bin ein Sonnenanbeter und im Burgenland scheint durch das pannonische Klima oft die Sonne, was mir gefällt“, so Karl Merold.

Hauptsächlich wegen der nahegelegenen Avita-Themre kommt Rainer Hasleder regelmäßig nach Bad Tatzmsannsdorf. „Ich komme aus Wien und komme her, weil dieser Campingplatz in der Thermenregion der einzige ist, der auch im Winter geöffnet ist. Er ist auch winterfest und hat ein beheiztes Badehaus. Ich campe nie in der Hauptsaison, sondern im Frühling, Herbst oder in einem milden Winter“, so Hasleder.

Mittlerweile steigende Besucherzahlen

Der Campingplatz wurde im Jahr 2000 eröffnet. Fünf Jahre später ging der erste Besitzer in Konkurs. Der Nachfolger verzeichnete steigende Besucherzahlen. Die Gäste kommen überwiegend aus Österreich, aber auch aus dem benachbarten Ausland.

„Kurz nachdem er in Konkurs ging, war von den Medien her präsent, dass er geschlossen ist, da war es schwer es wieder aufzubauen. Aber mittlerweile sehe ich von Jahr zu Jahr eine Steigerung, es kommen immer mehr Leute und ich freue mich, dass ich Stammgäste habe“, so Betreiber Klaus Janits.

16 Holzbungalows und 115 Stellplätze

Auch Silvia und Norbert Wacke zählen zu den Stammgästen. Sie schätzen die Nähe zu Wien und die familiäre Athmosphäre. Die Leute seien sehr offen und kommunikativ, man würde gleich mit einer Grillparty empfangen, dass hätte es sonst nirgends gegeben, so Norbert und Silvia Wacke. Der Thermencampingplatz verfügt über 16 Holzbungalows und 115 Stellplätze.