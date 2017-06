„Turnstunde“: Projekt wird ausgeweitet

Jedes Kind soll sich im Unterricht täglich eine Stunde bewegen können. Das Projekt „tägliche Turnstunde“ soll ab September an Schulen in allen Bundesländern umgesetzt werden. Sportminister Doskozil (SPÖ) hat sich in der NMS Markt Allhau ein Bild von der Umsetzung gemacht.

Schüler der NMS Markt Allhau bewegen sich nicht nur in den üblichen Turnstunden. Auch in andere Unterrichtsfächer werden regelmäßig Bewegungseinheiten eingebaut. Weiters toben sich die Schüler einmal in der Woche unter Aufsicht eines externen Bewegungscoaches aus. Im konkreten Fall ist es der Co-Trainer der Oberwarter Basketballer Goran Patekar. Acht von zehn Schulen im Burgenland nehmen freiwillig an dem Projekt „tägliche Bewegungseinheit“ teil.

„Ich glaube, es ist vorauszusetzen, dass wir grundsätzlich dieses Projekt ganz intensiv verfolgen wollen, weil wir davon überzeugt sind, dass es wichtig ist, dass sich Kinder täglich bewegen und zum Sport kommen - weil das allgemein gesundheitspolitisch richtig ist“, so Sportminister Hans Peter Doskozil (SPÖ).

Kreativität bei Umsetzung gefragt

Die tägliche Bewegungseinheit in den Stundenplan aufzunehmen, ist für die Schulen nicht einfach. Je nach Schule gelingt es mal besser, mal schlechter. Kreativität ist gefragt.

„Es gibt nicht nur die Bewegungseinheit. Wir haben auch die bewegte Pause, wo jedes Kind die Möglichkeit hat den Turnsaal zu nutzen. Natürlich ist es auch für uns wichtig, Bewegung integrativ in den Unterricht einzubauen. Das ist gerade für unsere NMS wichtig, weil wir eine ganztägige Schule sind, die Kinder sind bis 16.30 Uhr da und da muss man zwischendurch Bewegungseinheiten anbieten, sonst ist lernen nicht möglich“, sagte Direktorin Daniela Hallemann.

Bewegungs-App für Schüler

Für die Integration der Bewegungseinheit in den Unterricht haben die Schulen ein Computerprogramm bekommen, eine App für Tablets. Eine Mischung aus Spiel, Quiz und Bewegung. Auf ihr Handy können sich die Schüler kostenlos eine weitere Bewegungs-App runterladen. „Fit in elf Minuten“, von einem Sportwissenschaftler entwickelt. Die Eltern dürfen gerne mitmachen. Was im Burgenland als Modell begonnen hat, wird auf ganz Österreich ausgeweitet.

„Wir sind soweit, dass wir im September dieses Projekt in ganz Österreich plazieren können. Das heißt, ab September wird in jedem Bundesland dieses Modell partiell, oder teilweise auch zur Gänze umgesetzt“, so Doskozil. Das Projekt soll langfristig finanziell abgesichert werden, so Doskozil, das sei der nächste Schritt.

