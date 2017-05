Güssinger wieder gut im Geschäft

Die Firma Güssinger Mineralwasser schreibt heuer erstmals wieder Gewinne. Vor fünf Jahren war das Unternehmen so gut wie pleite. Nach einem Eigentümerwechsel hat es sich langsam erholt. Dringende Investitionen müssen aber warten.

Seit mehr als 200 Jahren wird in Sulz (Bezirk Güssing) Mineralwasser abgefüllt. Die Anlagen sind aber nicht mehr am neuesten Stand der Technik. Eine Erneuerung würde mehr als fünf Millionen Euro kosten. Der Eigentümer von Güssinger Mineralwasser, ein Wiener Beteiligungsunternehmen, war bis jetzt noch nicht bereit, das Geld ins Unternehmen zu pumpen. Er übernahm vor Jahren eine desolate Firma und musste diese zunächst stabilisieren.

ORF

Investitionen dringend notwendig

Investitionen müssten warten, auch wenn sie dringend nötig sind, bedauert Geschäftsführer Stefan Lehrmayer: „Der österreichische Mineralwassermarkt ist ein sehr umkämpfter und auch dafür wird es notwendig sein zu investieren. Wir führen dazu mit dem Land Burgenland Gespräche und ich spüre positive Signale.“

ORF

Mitarbeiterzahl gesenkt, Kosten optimiert

2016 hat die Firma erstmals ausgeglichen bilanziert. Für heuer ist ein Gewinn geplant. Dafür wurden Kosten optimiert und die Zahl der Mitarbeiter von 40 auf 26 gesenkt. Sie soll langfristig aber wieder steigen, so der Geschäftsführer: „Natürlich ist es um jeden einzelnen Arbeitsplatz schade, aber es macht mehr Sinn das Unternehmen stabil zu halten - nicht nur zu überleben, sondern auch nachhaltig planen zu können, um dann stückweise wieder neue Arbeitsplätze zu schaffen und die vor allem regional, mit Österreichern zu besetzen.“

ORF

Trotz Konkurrenz optimistisch

Güssinger ist derzeit die Nummer Vier am Mineralwassermarkt. Ein Energy Drink in einer PET-Flasche ist relativ neu am Markt. Er verkaufe sich im Ausland ganz gut. Der Geschäftsführer blickt trotz harter Konkurrenz optimistisch in die Zukunft: „Wir haben ein 40.000 Jahre altes, hervorragend mineralisiertes Mineralwasser, wir haben eine über 200 Jahre alte Firmengeschichte, wir hatten schon k. u. k. Lieferverträge - daher denke ich, dass wir sehr viele gute Argumente haben, um dem Kunden unser Wasser schmackhaft zu machen.“

Die Firma setzt weiter auf Sportsponsoring. Sie unterstützt unter anderem den Güssinger Wasserlauf. Er findet heuer am 24. September statt.

Links: