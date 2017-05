Farkas wechselt zu Red Bull

Mattersburg-Kapitän Patrick Farkas wechselt zu Red Bull Salzburg. Der 24-Jährige aus Oberdorf geht ablösefrei zum österreichischen Fußballmeister und unterschreibt einen Drei­jah­res­ver­trag.

Die Gerüchte stehen schon länger im Raum, seit Freitag ist es offiziell: Patrick Farkas spielt künftig für den Meister Red Bull Salzburg. Sein Vertrag beim SV Mattersburg läuft Ende Juni aus. Er spielte seit 2009 beim SVM und bestritt 254 Pflichtspiele (neun Tore).

Emotionaler Abschied Der Abschied fällt dem Südburgenländer nach acht Jahren beim SVM sichtlich schwer.

Der Transfer zeichnete sich am Donnerstag beim Heimspiel von Mattersburg gegen Rapid schon ab. Am Freitag wurden letzte Details geklärt und der Transfer von Red Bull Salzburg offiziell gemacht.

Nach 8 Jahren verlässt Patrick Farkas den SV Mattersburg und spielt ab kommender Saison beim österreichischen Meister @RedBullSalzburg! pic.twitter.com/PTE120W1hy — GRASS IS GREEN (@GrassIsGreenTB) 26. Mai 2017

Am Freitag gab sein Manager, Thomas Böhm von der Agentur „Grass is Green“, den Wechsel des Fußballprofis via Twitter bekannt.