Grasski-Elite wieder in Rettenbach

Heuer im Juni wird der Ski-Weltcup wieder im Burgenland gastieren: Die Grasski-Saison wird in Rettenbach, einem Ortsteil von Bernstein, mit den ersten zwei Rennen eröffnen.

Das Grasski-Zentrum in Rettenbach steht auch heuer auf dem internationalen Weltcup-Kalender, die komplette Elite wird vom 9. bis zum 11. Juni am Start sein und um die ersten Punkte in der Saison kämpfen. Vor allem für die burgenländischen Aushängeschilder Kristin Hetfleisch und Michael Stocker ist das ein besonderes Ereignis.

Hohe Erwartungen der Lokalmatadore

Das sei für sie ein Highlight und die erste Testfahrt für die große WM heuer in Kaprun, sagte Hetfleisch. Der Druck sei mittlerweile nicht mehr so groß, weil er bereits viel Erfahrung habe, meinte Stocker. Hetfleisch und Stocker haben hohe Erwartungen für die zwei Heimrennen. Die beiden waren schon Weltcup-Gesamtsieger und Weltmeister und die Strecke in Rettenbach ist praktisch ihr Wohnzimmer.

350 Menschen leben in Rettenbach, der Ort hat sich im Skizirkus in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht. Es sei gar nicht so schwer die Veranstaltung herzubringen, aber es sei schwer die Leute zu finden, die helfen sagte der Obmann des Grasskizentrums Christian Zumpf. Doch man sei Gott sei Dank in der Lage, dass fast die ganze Bevölkerung helfe.

Die Veranstaltungen in Rettenbach gehören für das Burgenland immer wieder zu den Höhepunkten im Sportjahr. Es sei sehr beachtlich, dass das Burgenland das Grasski-Land Nummer eins in Österreich sei und international zu den besten Grasski-Nationen gehöre, sagte Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ).