Arbeitswelt im Sucher

Vier Fotokünstler nehmen die Arbeitswelt des Südburgenlandes ins Visier. Für eine Ausstellung des Kulturvereins Rotenturm wird in 50 Handwerksfirmen, Dienstleistungsbetrieben und Industrieanlagen fotografiert.

Die Altpapierhalle beim Umweltdienst Burgenland in Unterwart war ein Schauplatz für die Aufnahmen. Der Baggerfahrer hatte dabei einen ungewöhnlichen Arbeitseinsatz: Er posierte mit seinem schweren Gerät für die Fotografin Marianne Greber.

zurück von weiter

Vielfalt des Südens dokumentieren

Die Obfrau des Kulturvereins Rotenturm, Elisabeth Längle, ist Initiatorin des ungewöhnlichen Kunstprojekts. Es geht darum, zu zeigen, was im Südburgenland geleistet wird. Die Fotos sollten zeigen wie vielfältig, modern und zukunftsorientiert die südburgenländische Wirtschaft arbeite, denke und mit Menschen umgehe, so Längle.

ORF

Greber fotografiert was da ist

Die Künstlerin Marianne Greber realisierte in Vorarlberg zuletzt ein Fotoprojekt mit Straßenbauarbeitern. Sie möchte in ihren Bildern vor allem Wertschätzung für die Menschen ausdrücken. Sie verwendet natürliches Licht und inszeniert möglichst wenig - egal ob sie ihre Fotos im Laufstall in Markt Allhau oder auf den Schotterhügeln am Ortsrand von Rotenturm schießt. Es sei ja alles schon da, wenn sie sich einmische, werde es vielleicht ästhetisch schöner, aber das, was das wirkliche Leben sei, sei das, so wie es da sei.

Die Ergebnisse der künstlerischen Fotosafari zu 50 südburgenländischen Betrieben sind am 1. Juli in einer Ausstellung in Rotenturm zu sehen.