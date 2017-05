Moped in Mädchengruppe: Polizei ermittelt

Die Umstände rund um den Mopedunfall in Oberwart am vergangenen Samstag, bei dem ein Mopedfahrer in eine Gruppe von Mädchen fuhr, sind nach wie vor unklar. Die Polizei wird den 16-jährigen Lenker erst einvernehmen.

Der Unfall passierte am Stadtrand von Oberwart und zwar auf der Überführung der B63a - in der Nähe des EO. Die drei 14-jährigen Mädchen waren zu Fuß auf dem Güterweg unterwegs, als sie von einem 16-jährigen Mopedlenker erfasst wurden.

ORF/Kurt Krenn

Zwei Mädchen wurden bei Kollision schwer verletzt. Ein Mädchen wurde mit Kopfverletzungen vom Rettungshubschrauber Christophorus 16 ins Landeskrankenhaus Graz geflogen. Ein weiteres Mädchen wurde mit einem gebrochenen Bein vom Notarztwagen ins Krankenhaus gebracht. Der Mopedlenker selbst wurde leicht verletzt. Warum der 16-Jährige die Mädchengruppe rammte, ist nach wie vor Gegenstand von Ermittlungen. Laut Polizei wird der Lenker in den nächsten Tagen zum Unfallhergang einvernommen. Ein Alko-Test verlief bei dem Jugendlichen jedenfalls negativ.

