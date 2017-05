Photovoltaik: Sonnenenergie im Trend

Die Nutzung der Sonne als Energiequelle gewinnt auch im Burgenland immer mehr an Bedeutung. So ist die Anzahl der Photovoltaikanlagen im Vergleich zum Vorjahr um rund 17 Prozent gestiegen.

4.500 Photovoltaikanlagen gibt es nach Information der Energie Burgenland derzeit im Burgenland. Der Strom, den sie produzieren, entspreche dem Energiebedarf von rund 11.400 Vier-Personen-Haushalten im Burgenland, erklärt Thomas Torda, Geschäftsführer von Energie Burgenland Wärme und Service.

Und die Installationen nehmen weiter zu, nicht zuletzt, weil die Energie Burgenland laufend in neue Geschäftsmodelle investiert. So werden unter anderem immer häufiger Photovoltaik Verträge mit Großkunden, Gemeinden oder Wohnbauträgern geschlossen. Die Energie Burgenland übernimmt die Finanzierung, die technische Installation, den Betrieb und die Wartung. Der Bauherr stellt die Dachflächen zur Verfügung.

ORF

Zwölf weitere Anlagen geplant

Bereits umgesetzte Projekte findet man etwa auf den Schulen in Rechnitz, beim Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, oder auch an den burgenländischen ARBÖ-Standorten. Geplant sind weitere Großinstallationen an zwölf Standorten im Burgenland - unter anderem bei Sonnengemüse in Wallern - mehr dazu in Sonnengemüse setzt auf Sonnenkraft.