Tipps für Radtransport im Ausland

Wer sein Fahrrad in den Urlaub im Ausland mitnehmen will und im Kofferraum nicht genug Platz dafür hat, braucht eine entsprechende Halterung am Auto. Die muss aber bestimmte Kriterien erfüllen, sagt der ÖAMTC.

Ist man mit Fahrrad und Halterung in Österreich unterwegs, kann man entweder die hintere weiße Kennzeichentafel umstecken oder eine rote Tafel mit dem Kennzeichen des Zugfahrzeuges auf dem Fahrradträger anbringen.

Im Ausland sind diese Täfelchen aber oft nicht zulässig, warnt der ÖAMTC. So müssen zum Beispiel in Deutschland, der Slowakei, Tschechien und Ungarn die Original-Kennzeichen angebracht werden.

Mit roter Warntafel kennzeichnen

Anerkannt, aber oft unbekannt sind die roten Kennzeichen in Slowenien. In der Schweiz, in Kroatien und Italien werden die roten Kennzeichentafeln akzeptiert. Der Fahrradträger darf aber nicht mehr als drei Zehntel der Wagenlänge überragen. Außerdem muss die überhängende Ladung durch eine rote Warntafel mit reflektierenden Streifen gekennzeichnet sein.

Beleuchtung darf nicht verdeckt sein

Auf der sicheren Seite ist man in jedem Fall, wenn man die weißen Kennzeichen-Tafeln einfach umsteckt, heißt es vom ÖAMTC. Beachtet werden muss außerdem, dass die Beleuchtung des Fahrzeuges nicht verdeckt wird, außer der Fahrradträger verfügt über entsprechende Beleuchtungseinrichtungen.