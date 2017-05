Bunte Kunst am Körper

Was früher zum Schutz vor der Sonne oder als symbolisches Kennzeichen für Rituale, Jagd oder Krieg gedient hat, ist heute zur bunten Kunst geworden: Bodypainting. Meister des Körperbemalens sind derzeit in Podersdorf am Werk.

Von bunten Vögel auf dem Rücken über lustige Gesichter auf dem Bauch bis hin zur ganzen Landschaft - die lebenden Modelle müssen stundenlang still stehen, damit die Bodypainter ihre Werke vollenden können - oft in nicht ganz so bequemer Stellung. „Noch gehts. Solange man die Hände abstützen kann und nicht in die Luft halten muss, ist das okay“, sagt Barbara Neuberger aus St. Andrä am Zicksee.

Den Linien folgen

Mit einer Mischung aus Makeup und kosmetischer Farbe zaubern die Bobypainter ihre Werke auf ihre geduldigen Modelle. Deren Körper dient den Malern dabei als lebendige „Unterlage“. „Die Herausforderung ist, den Linien des Körpers ideal zu folgen. Das ist mein Zugang. Die anderen würden etwas anderes sagen“, sagt Künstlerin Stephanie Lenherr aus Wien.

Festival am See Das Festival „Outdoor & Fun…“ auf dem Strandgelände von Podersdorf am See dauert noch den ganzen Sonntag.

Burgenland am Body

Unter den Künstlern ist auch der Veranstalter des World Bodypainting Festivals in Kärnten, Alex Barendregt. „Man freut sich natürlich immer über schöne Interpretationen. Und dieses Mal haben wir den Künstlern burgenländische Themen vorgegeben“, so der Bobypainter.

Die Kunstwerke am Körper halten zwar nur wenige Stunden, bleiben aber in den Köpfen der Begutachter lange in Erinnerung.