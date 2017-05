Sobotka: „Kontrollen sind effektiv“

Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) besucht am Samstag das Burgenland. Unter anderem eröffnet er die ausgebaute Polizeiinspektion Gattendorf. Bei seinem Besuch betonte er einmal mehr die Bedeutung der Grenzkontrollen.

Innenminister Wolfgang Sobotka absolviert seinen Besuch im Beisein von Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) und dem burgenländischen Landespolizeidirektor Martin Huber. Gemeinsam eröffnen sie am Nachmittag die renovierte und ausgebaute Polizeiinspektion Gattendorf (Bezirk Neusiedl am See), wo derzeit 15 Polizisten Dienst versehen.

ORF

„Klares Signal an Schlepper“

Davor machte sich der Innenminister bei der Grenzdienststelle Nickelsdorf ein Bild von der Effizienz der Kontrollen. Dabei betonte Sobotka jedenfalls einmal mehr die Bedeutung der Grenzkontrollen, die seitens der EU bis 11. November verlängert wurden.

„Man sieht an den Zahlen, wie effektiv die Kontrollen sind - auf der einen Seite durch erfahrene Polizistinnen und Polizisten und auf der anderen Seite klar ein Signal an die Schlepper: ‚Ihr kommt nicht auf einem legalen Weg nach Österreich‘“, so der Innenminister.

ORF

Sobotka will Minister bleiben

Auch bundespolitische Themen kamen beim Besuch des Innenministers zur Sprache. Auf die Frage, ob er auch nach der Nationalratswahl am 15. Oktober noch Innenminister sein werde, sagte Sobotka am Samstag: „Das werden die anderen zu entscheiden haben. Mir gefällt diese Aufgabe und ich stelle mich gerne dieser Herausforderung und möchte dies auch weiterhin tun“, so Sobotka.