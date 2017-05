Oberwart: Familienbetreuung mit Privatsphäre

Immer mehr Familien geraten sozial unter Druck und brauchen professionelle Hilfe, etwa bei der Kinderbetreuung. Größter Dienstleister dabei ist die Volkshilfe. Sie stellt in Oberwart ein neues Büro für die Familienbetreuung zur Verfügung.

15 Mitarbeiter der Volkshilfe sind im Südburgenland in der Familienbetreuung beschäftigt. Sie haben sich bisher mit ihren Kollegen von der Hauskrankenpflege Büroflächen in Stegersbach und Riedlingsdorf geteilt. Ab jetzt haben sie ein eigenes Büro in Oberwart.

Rückzugsmöglichkeit bei der Arbeit

Damit bietet sich eine Rückzugsmöglichkeit, um mit den Familien und Kindern intensiv zu arbeiten. Die Eröffnung nahm Familienlandesrätin Verena Dunst (SPÖ), ehrenamtliche Präsidentin der Volkshilfe, vor.

„Die Jugendwohlfahrt bekommt ja über verschiedene Meldungen herein, wenn es Familien nicht gut geht. Es sind viele alleinerziehende Väter und Mütter dabei, es sind aber auch andere Umstände, die Familien Probleme bereiten - von der Verschuldung bis hin, keine Grenzen zu ziehen oder schwierigen Kindern. Wir werden dann zu Rate gezogen und begleiten die Familien, indem wir zu ihnen gehen“, skiziert sie die Arbeit der Familienbetreuer. .

Wichtiger Arbeitgeber

Neben der Familienbetreuung bieten die 150 Volkshilfe-Mitarbeiter im Burgenland unter anderem auch Hauskrankenpflege und Essen auf Rädern an - und sei damit ein wichtiger Arbeitgeber, sagt Landesrätin Dunst.

Das neue Büro der Volkshilfe-Familienbetreuung befindet sich im Gebäude der Landwirtschaftskammer in Oberwart, in dem auch das Sozialprojekt „Mamas Küche“ untergebracht ist.