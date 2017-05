Petrik: Starke Frauen an Spitze der Grünen

Urike Lunacek wird die Spitzenkandidatin der Grünen für die Nationalratswahl, Ingrid Felipe wird Bundessprecherin. Damit stünden zwei starke Frauen an der Spitze, sagte die Landessprecherin der Grünen, Regina Petrik.

Lunacek und Felipe würden ein breites politisches Spektrum darstellen, so Petrik. Lunacek sei eine leidenschaftliche Kämpferin für ein soziales und ökologisches Europa, in dem Menschenrechte ein unumstrittenes Gut seien und werde genau diese Leidenschaft jetzt in die österreichische Politik einbringen. Angesichts des Rechtsrucks der anderen Parteien sei das auch dringend notwendig, meinte Petrik.

