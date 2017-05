Dujmovits: Training für Olympische Spiele

Kommendes Jahr finden die Olympischen Winterspiele in Südkorea statt. Snowboarderin Julia Dujmovits ist schon in der Vorbereitungsphase. Seit Ende April steht Julia Dujmovits schon wieder im Training.

Die Schwerpunkte liegen derzeit in den Bereichen Kraft und Kondition. Die Südburgenländerin wird ihren Titel von Sotschi nicht verteidigen können. Der Parallel-Slalom wurde wieder aus dem Programm gestrichen. Der Fokus gilt dem Parallel-Riesentorlauf.

Der Hang in Südkorea erfordert eine akribische Vorbereitung, auch das Material betreffend. „Die Bedingungen sind sehr speziell und ich möchte auf jeden Fall super vorbereitet dort hinkommen“, so Dujmovits.

ORF

Vorbereitung auf Tag X

Bei der Generalprobe vor drei Monaten belegte Julia Dujmovits Platz elf, scheiterte im Achtelfinale. Olympia unterscheidet sich für Dujmovits aber wesentlich von jedem anderen Weltcup-Rennen.

„Es gibt Athleten, die bereiten sich von Weltcup zu Weltcup vor, die reden sich ein, dass jeder Weltcup gleich viel wert ist, wie ein Olympiarennen. Für mich war das noch nie so. Ich weiß, was ich noch verbessern und trainieren muss, speziell für diesen Hang“, sagte Dujmovits. Der Tag X für Julia Dujmovits ist übrigens der 24. Februar. Dann geht in Pyeongchang um Gold im Parallel-Riesentorlauf.